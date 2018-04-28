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Как в ресторане: три рецепта пасты с крабом
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Как в ресторане: три рецепта пасты с крабом 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Мысли о лете уже бередят душу, но до отпуска еще далеко. Хороший способ дожить до него — это притвориться, как будто отпуск уже настал, и начать сезон кулинарных экспериментов. Готовьте то, что вы бы пробовали, если бы отправились в дальние страны! Сегодня мы предлагаем вам три рецепта пасты с крабом. Тут вам и предвкушение путешествия к морю, и специфические вкусы — где средиземноморские, а где и паназиатские. Краб, конечно, деликатес, но все-таки у нас праздники и мы можем себе позволить приготовить дома как в ресторане! К тому же, если заказывать варено-мороженое или консервированное мясо краба по интернету, то он обойдется не дороже королевских креветок.
Каждое воскресенье в 10:15 на телеканале «МИР» смотрите программу «Как в ресторане». В ней ведущие шеф-повара со всего мира делятся хитростями приготовления самых изысканных ресторанных блюд. Вы увидите, что повара оставляют за закрытой дверью кухни.
Спагетти с крабом по-итальянски
Фото: предоставлено рестораном «Кафе Дружба. Мануфактура еды»
Первым рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Кафе Дружба. Мануфактура еды» Иван Яковлев. По его словам, паста и морепродукты буквально созданы друг для друга, это вам любой итальянец подтвердит! Но если уж мы используем мясо краба, то нужно ощущать именно его нежный сладковатый вкус. Поэтому соуса будет немного — мы лишь сдобрим им нежную мясляно-крабовую пасту, и оттеним ее вкус.
Ингредиенты:
Мясо краба — 100 г  Лук репчатый очищенный — 10 г  Чеснок очищенный — 10 г  Томатный соус — 120 г  Спагетти — 60 г  Для томатного соуса:
Растительное масло — 50 мл  Лук репчатый — 100 г  Помидор — 300 г  Томатная паста — 70 г  Соль — по вкусу
Молотый черный перец — по вкусу
Сахар — по вкусу
Как готовить:
Мясо краба разобрать на волокна, удалив жесткие хрящи. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте (чтобы они были словно чуть-чуть недоваренными). Сделать соус: на среднем огне потушить в масле измельченный лук до прозрачности. Добавить очищенные от шкурки и нарезанные помидоры и тушить до легкого загустения полученной массы. Затем добавить томатную пасту, сахар, соль, перец и мясо краба. Убавить огонь и варить, пока соус не станет насыщенным и густым (приблизительно 10 минут).
В соус добавить отваренные спагетти, тщательно перемешать, выключить огонь, накрыть крышкой и дать постоять в течение 3 минут. За это время спагетти чуть пропитаются горячим соусом, но не успеют остыть. Сразу подавать!
Паста с крабом в сливочно-томатном соусе
Фото: предоставлено рестораном «Moregrill»
Этот рецепт попал к нам прямиком с кухни рыбного ресторана Moregrill. Сливки придают совершенно особый, нежный тон ароматному паназиатскому соусу с лимонником, делают его деликатным и шелковистым. Плюс травки: тимьям, кинза, петрушка. То, что нужно к пасте!
Ингредиенты:
Паста лингвини — 100 г  Соус томатный — 85 г  Вино белое столовое — 30 мл  Масло кинзы — 2 г  Мясо краба — 30 г  Сливки 33% — 35 мл  Бульон рыбный — 60 мл  Помидоры черри — 40 г  Перец чили — 2 г  Чеснок — 2 г  Лук шалот — 5 г  Петрушка — 2 г  Кинза — 5 г  Тимьян — 1 г  Масло сливочное — 15 г  Для томатного соуса:
Сахар — 25 г  Перец черный — 1 г  Вода — 250 мл  Масло оливковое — 20 мл  Перец чили — 10 г  Чеснок — 13 г  Базилик — 15 г  Лук красный — 30 г  Перец болгарский — 45 г  Масло растительное — 60 мл  Пилатти томаты — 250 г  Масло сливочное 82,5% — 20 г  Тимьян — 25 г  Лимонник — 9 г  Паста томатная — 90 г  Паста чили гарлик — 25 г  Соль — 7 г  Как готовить:
Долго готовится только рыбный бульон. Его в ресторане варят заранее из рыбных костей с добавлением моркови, репчатого лука, чеснока, укропа, петрушки, лаврового листа и перца. А потом используют по чуть-чуть. Все ингредиенты для него нужно просто сложить в воду и варить примерно час.
Для томатного соуса обжарить на смеси сливочного и растительного масла лук, перец, тимьян, лимонник и томатную пасту. Добавить остальные ингредиенты, проварить, остудить. Лимонник вынуть, а остальное пропстить через блендер до однородного состояния.
Сварить пасту в подсоленной воде (на это потребуется примерно 3 минуты).
Обжарить на сливочном масле измельченные чеснок, перец чили, базилик. Добавить вино, произвольно порезанные томаты черри, томатный соус, бульон, сливки. Довести до кипения, посолить и поперчить, ввести в соус кусочки краба. Добавить отварную пасту и сливочное масло. Перемешать в сковороде. Подать, украсив кресс-салатом.
Краб с домашней лапшой в устричном соусе
Фото: предоставлено рестораном «На волне»
На фотографии краб как будто обнимает клешнями тонкую пасту тальолини с оливками, овощами и кусочками мяса краба. Но это, конечно, просто красивый кадр. А вот на вкус паста — действительно шедевр. Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «На волне» Евгения Чередниченко. Морепродукты он готовит и по-паназиатски, и так, как это принято в Европе. Этот рецепт, пожалуй, сплав тех и других кулинарных традиций.
Ингредиенты:
Паста тальолини — 100 г  Брокколи — 30 г  Томаты вяленые — 30 г  Маслины таджасские — 20 г  Масло сливочное — 60 г  Лук шалот — 10 г  Рыбный бульон — 100 г  Устричный соус — 5 г  Базилик свежий — 7 г  Пармезан — 20 г  Мясо голубого краба — 100 г  Как готовить:
Сварить в подсоленной воде тонкую и нежную пасту тальолини. Отдельно на оливковом масле слегка обжарить мелко рубленный лук шалот — примерно 1,5 минуты. Затем ввести мясо краба, вяленые томаты и, перемешав, продолжать готовить. Не снимая с огня, через минуту-другую добавить таджасские маслины и брокколи, снова перемешать. Готовить в целом 5-7 минут.
Влить рыбный бульон, довести до кипения, выпарить. Следом добавить устричный соус и сливочное масло. После этого варить на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы соус загустел. Соус в результате станет не только густым, но и более насыщенным и плотным.
Выложить все на тарелку поверх пасты. Украсить слайсами пармезана, базиликом и наслаждаться!
Приятного аппетита!
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