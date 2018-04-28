Как в ресторане: три рецепта пасты с крабом

Мысли о лете уже бередят душу, но до отпуска еще далеко. Хороший способ дожить до него — это притвориться, как будто отпуск уже настал, и начать сезон кулинарных экспериментов. Готовьте то, что вы бы пробовали, если бы отправились в дальние страны! Сегодня мы предлагаем вам три рецепта пасты с крабом. Тут вам и предвкушение путешествия к морю, и специфические вкусы — где средиземноморские, а где и паназиатские. Краб, конечно, деликатес, но все-таки у нас праздники и мы можем себе позволить приготовить дома как в ресторане! К тому же, если заказывать варено-мороженое или консервированное мясо краба по интернету, то он обойдется не дороже королевских креветок.

Каждое воскресенье в 10:15 на телеканале «МИР» смотрите программу «Как в ресторане». В ней ведущие шеф-повара со всего мира делятся хитростями приготовления самых изысканных ресторанных блюд. Вы увидите, что повара оставляют за закрытой дверью кухни.

Спагетти с крабом по-итальянски

Фото: предоставлено рестораном «Кафе Дружба. Мануфактура еды»

Первым рецептом с нами поделился шеф-повар ресторана «Кафе Дружба. Мануфактура еды» Иван Яковлев . По его словам, паста и морепродукты буквально созданы друг для друга, это вам любой итальянец подтвердит! Но если уж мы используем мясо краба, то нужно ощущать именно его нежный сладковатый вкус. Поэтому соуса будет немного — мы лишь сдобрим им нежную мясляно-крабовую пасту, и оттеним ее вкус.

Ингредиенты:

Мясо краба — 100 г Лук репчатый очищенный — 10 г Чеснок очищенный — 10 г Томатный соус — 120 г Спагетти — 60 г Для томатного соуса:

Растительное масло — 50 мл Лук репчатый — 100 г Помидор — 300 г Томатная паста — 70 г Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Сахар — по вкусу

Как готовить:

Мясо краба разобрать на волокна, удалив жесткие хрящи. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте (чтобы они были словно чуть-чуть недоваренными). Сделать соус: на среднем огне потушить в масле измельченный лук до прозрачности. Добавить очищенные от шкурки и нарезанные помидоры и тушить до легкого загустения полученной массы. Затем добавить томатную пасту, сахар, соль, перец и мясо краба. Убавить огонь и варить, пока соус не станет насыщенным и густым (приблизительно 10 минут).

В соус добавить отваренные спагетти, тщательно перемешать, выключить огонь, накрыть крышкой и дать постоять в течение 3 минут. За это время спагетти чуть пропитаются горячим соусом, но не успеют остыть. Сразу подавать!

Паста с крабом в сливочно-томатном соусе

Фото: предоставлено рестораном «Moregrill»

Этот рецепт попал к нам прямиком с кухни рыбного ресторана Moregrill. Сливки придают совершенно особый, нежный тон ароматному паназиатскому соусу с лимонником, делают его деликатным и шелковистым. Плюс травки: тимьям, кинза, петрушка. То, что нужно к пасте!

Ингредиенты:

Паста лингвини — 100 г Соус томатный — 85 г Вино белое столовое — 30 мл Масло кинзы — 2 г Мясо краба — 30 г Сливки 33% — 35 мл Бульон рыбный — 60 мл Помидоры черри — 40 г Перец чили — 2 г Чеснок — 2 г Лук шалот — 5 г Петрушка — 2 г Кинза — 5 г Тимьян — 1 г Масло сливочное — 15 г Для томатного соуса:

Сахар — 25 г Перец черный — 1 г Вода — 250 мл Масло оливковое — 20 мл Перец чили — 10 г Чеснок — 13 г Базилик — 15 г Лук красный — 30 г Перец болгарский — 45 г Масло растительное — 60 мл Пилатти томаты — 250 г Масло сливочное 82,5% — 20 г Тимьян — 25 г Лимонник — 9 г Паста томатная — 90 г Паста чили гарлик — 25 г Соль — 7 г Как готовить:

Долго готовится только рыбный бульон. Его в ресторане варят заранее из рыбных костей с добавлением моркови, репчатого лука, чеснока, укропа, петрушки, лаврового листа и перца. А потом используют по чуть-чуть. Все ингредиенты для него нужно просто сложить в воду и варить примерно час.

Для томатного соуса обжарить на смеси сливочного и растительного масла лук, перец, тимьян, лимонник и томатную пасту. Добавить остальные ингредиенты, проварить, остудить. Лимонник вынуть, а остальное пропстить через блендер до однородного состояния.

Сварить пасту в подсоленной воде (на это потребуется примерно 3 минуты).

Обжарить на сливочном масле измельченные чеснок, перец чили, базилик. Добавить вино, произвольно порезанные томаты черри, томатный соус, бульон, сливки. Довести до кипения, посолить и поперчить, ввести в соус кусочки краба. Добавить отварную пасту и сливочное масло. Перемешать в сковороде. Подать, украсив кресс-салатом.

Краб с домашней лапшой в устричном соусе

Фото: предоставлено рестораном «На волне»

На фотографии краб как будто обнимает клешнями тонкую пасту тальолини с оливками, овощами и кусочками мяса краба. Но это, конечно, просто красивый кадр. А вот на вкус паста — действительно шедевр. Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «На волне» Евгения Чередниченко. Морепродукты он готовит и по-паназиатски, и так, как это принято в Европе. Этот рецепт, пожалуй, сплав тех и других кулинарных традиций.

Ингредиенты:

Паста тальолини — 100 г Брокколи — 30 г Томаты вяленые — 30 г Маслины таджасские — 20 г Масло сливочное — 60 г Лук шалот — 10 г Рыбный бульон — 100 г Устричный соус — 5 г Базилик свежий — 7 г Пармезан — 20 г Мясо голубого краба — 100 г Как готовить:

Сварить в подсоленной воде тонкую и нежную пасту тальолини. Отдельно на оливковом масле слегка обжарить мелко рубленный лук шалот — примерно 1,5 минуты. Затем ввести мясо краба, вяленые томаты и, перемешав, продолжать готовить. Не снимая с огня, через минуту-другую добавить таджасские маслины и брокколи, снова перемешать. Готовить в целом 5-7 минут.

Влить рыбный бульон, довести до кипения, выпарить. Следом добавить устричный соус и сливочное масло. После этого варить на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы соус загустел. Соус в результате станет не только густым, но и более насыщенным и плотным.

Выложить все на тарелку поверх пасты. Украсить слайсами пармезана, базиликом и наслаждаться!

Приятного аппетита!

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