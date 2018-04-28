5 фруктовых деревьев, которые вы легко вырастите дома из семян или косточек

Любой организм, как известно, постоянно нуждается в микроэлементах и минеральных веществах, которыми богаты фруктовые плоды. В современных супермаркетах можно достать практически любые фрукты, однако не всегда они будут желаемого качества или свежести.

Если вы готовы регулярно посвящать немного времени уходу за своим собственным домашним фруктовым садом, наш следующий материал для вас.

1. Мандарины

Мандарин — вечнозеленое фруктовое дерево, которое вполне можно вырастить дома. В высоту он достигает не боле 4 метров, но не пугайтесь, — это только к 30 годам. Первые 10−15 лет он легко поместится даже в малогабаритной квартире.

Приносить плоды мандарин начинает через 5−7 лет. Если вы готовы заручиться терпением, то запомните следующие простые советы:

Мандариновое дерево нужно растить в хорошо освещенном месте, но не под прямым солнцем. Дерево стоит поливать регулярно, но понемногу. Почва не должна быть слишком влажной. Мандарин хорошо прорастает из обычных косточек, лучше их изымать из наиболее свежих фруктов. Когда дерево подрастет, пересадите его в больший горшок, добавив свежей земли. 2. Лимон

Вырастить домашние лимоны — тоже вполне посильная задача, но более сезонная. Дело в том, что прорастающему деревцу лимона требуется около 11−14 часов света в сутки, в то время как взрослому дереву вполне хватает 8. Лучше начинать проращивать косточки весной.

Первые лимоны должны появиться на вашем столе через 5 лет, если дерево будет получать должный уход.

Для того чтобы прорастить лимонные косточки, лучше сразу посадить 8−10 штук. Некоторые из них могут не взойти. Лимон очень любит влажную почву, поэтому требует обильной поливки 2−3 раза в неделю. Пересаживать лимон нужно, когда кончики корней появятся в дренажных отверстиях горшка. 3. Авокадо

Авокадо — пожалуй, самый экзотический гость в нашей сегодняшней подборке, однако при желании вы легко совладаете и с ним. Прежде чем посадить авокадо в землю, придется приготовить рассаду. Надрежьте спелый плод и зафиксируйте его над емкостью с водой, как показано на картинке. Сама косточка должна быть погружена в воду на 2−2,5 сантиметра.

Поставьте конструкцию в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и ждите появления ростка через 2−6 недель. После этого ваше растение можно пересаживать в горшок.

Ваши старания принесут плоды через 5−13 лет.

При посадке авокадо в землю оставьте половину косточки над уровнем грунта. Авокадо не любит слишком влажной почвы и требует умеренного полива 2−3 раза в неделю. Оптимальный период для посадки растения — с марта по июнь. 4. Вишня

Вишневая культура тоже вполне хорошо приспосабливается к домашним условиям. Чтобы прорастить вишневые косточки, вам будет нужно положить их в пластиковый воздухонепроницаемый контейнер и поместить в холодильник на срок до 10 недель. После того, как появятся ростки, вы можете пересаживать их в землю.

Ждать собственную вишню придется чуть дольше — от 7 до 10 лет.

Вишня требует большое количество прямого света и хорошую вентиляцию. Почва должна содержать песок и обладать хорошим дренажем. Поливать вишню стоит осторожно, но так, чтобы почва никогда не высыхала. 5. Груша

Чтобы прорастить семена груши, вам понадобится чуть больше терпения. Положите их в пластиковый контейнер на слой влажной земли и оставьте в холодильнике на 2−3 месяца до появления ростков. После этого проросшие семечки нужно на два дня поместить в емкость с теплой водой, чтобы они лучше прижились при посадке.

Теперь вы можете посадить ваше будущее дерево в горшок. На первые плоды можно надеяться уже через 3 года.

Помните, что груша любит хорошо увлажненную почву. Чем больше она получает солнечного света, тем обильнее должен быть полив. Поливать дерево стоит один раз в неделю, но обильно. Лучше это делать утром или вечером.