Овощная запеканка с баклажанами и кабачками

Ингредиенты

Баклажаны: 2 штукиМолодые кабачки: 2 штукиПомидоры: 3 штукиПряности: по вкусуМолоко: 100 млЯйцо куриное: 1 штукаСыр: по вкусу

Инструкция приготовления

Баклажаны и кабачки почистить, нарезать кольцами и слегка обжарить на оливковом масле с двух сторон. С помидоров снять шкурку и тоже нарезать кольцами. Форму смазать маслом. Выложить овощные колечки. Посолить. Посыпать черным свежемолотым перцем. Присыпать сушеными травками (базилик, эстрагон, петрушка). Яйцо взбить с молоком (сливками) и перемешать с натертым на мелкой терке сыром. Залить молочно-сырной смесью овощи и отправить в разогретую духовку на 25 минут.