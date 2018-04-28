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Мурманские гребешки с пряной корочкой
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Мурманские гребешки с пряной корочкой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Морские гребешки: 400 гКукурузная мука: 4 столовые ложкиМорская соль: щепоткаМолотая паприка: щепоткаМолотый красный перец: на кончике ножаСливочное масло: 1 столовая ложкаМолотый сушеный чеснок: щепоткаОливковое масло extra virgin: 3 столовые ложкиСок лайма: 1 штука
Инструкция приготовления
В миске смешать кукурузную муку с солью, паприкой, красным перцем, сушеным чесноком. Гребешки промыть, обсушить слегка бумажным полотенцем. Обвалять в мучной смеси гребешки. На разогретую сковороду добавить оливковое масло, затем сливочное. Обжаривать гребешки с каждой стороны 1–1,5 минуты. Переложить на тарелку с бумажным полотенцем на 1 минутку, затем на сервированную тарелку, сбрызнув соком лайма (или лимона).
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