Мурманские гребешки с пряной корочкой

Ингредиенты

Морские гребешки: 400 гКукурузная мука: 4 столовые ложкиМорская соль: щепоткаМолотая паприка: щепоткаМолотый красный перец: на кончике ножаСливочное масло: 1 столовая ложкаМолотый сушеный чеснок: щепоткаОливковое масло extra virgin: 3 столовые ложкиСок лайма: 1 штука

Инструкция приготовления

В миске смешать кукурузную муку с солью, паприкой, красным перцем, сушеным чесноком. Гребешки промыть, обсушить слегка бумажным полотенцем. Обвалять в мучной смеси гребешки. На разогретую сковороду добавить оливковое масло, затем сливочное. Обжаривать гребешки с каждой стороны 1–1,5 минуты. Переложить на тарелку с бумажным полотенцем на 1 минутку, затем на сервированную тарелку, сбрызнув соком лайма (или лимона).