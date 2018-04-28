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Пирог со шпинатом и сливочным сыром
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Пирог со шпинатом и сливочным сыром 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Шпинат: 400 гСливочный сыр: 200 гЯйцо куриное: 2 штукиСоль: по вкусуМанная крупа: 3 столовые ложкиБездрожжевое слоеное тесто: 1 кусокСливочное масло: 50 г  Инструкция приготовления
Тесто заранее разморозить. Шпинат (у меня замороженный, но можно брать и свежий) помещаем на чистую сковородку и тушим на медленном огне под закрытой крышкой до мягкости. Когда шпинат станет мягким, сковородку выключаем и разминаем шпинат вилкой.
В отдельной емкости взбиваем яйца. Добавляем к яйцам соль, манную крупу, сливочный сыр и подготовленный шпинат.
Все хорошо перемешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем туда пласт раскатанного теста с запасом по краям, смесь шпината и творога. Защипываем как на фото. Выпекать 30 минут при 180 C
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