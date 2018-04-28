Слоеный торт с ягодами

Яичный желток: 4 штукиБездрожжевое слоеное тесто: 500 гСахар: 200 гПшеничная мука: 50 гВанилин: на кончике ножаМолоко: 500 млЗамороженные ягоды: 300 г Инструкция приготовления

Тесто разморозить, разрезать на 5 частей нужного размера.

Выложить каждый по очереди на противень и наколоть вилкой.

Выпекать 5 минут при 250С в хорошо разогретой духовке. Смешать в кастрюльке желтки, сахар, ванилин и муку. Долить горячее молоко и довести до кипения, постоянно помешивая. Уложить коржи, промазывая кремом и прокладывая ягодами. Последний корж измельчить и посыпать им торт сверху. Ягоды ошпарить кипятком и украсить торт. Дать постоять торту несколько часов в холодильнике.