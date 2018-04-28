Картофельная запеканка с чеддером с итальянскими нотками

Ингредиенты

Картофель: 10 штукСливочное масло: 100 гМолоко: 100 млГовяжий фарш: 500 гКонсервированные помидоры кусочками: 100 гТоматная паста: 50 гСвежий тимьян: 3 стебляЛук: 1 головкаЧеснок: 1 головкаКрасное сухое вино: 50 млСвежая кукуруза: 1 штукаМускатный орех: 2 столовые ложкиСушеный эстрагон: 1 столовая ложкаМята сушеная: 1 столовая ложкаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуКопченая грудинка: 100 г Инструкция приготовления

Картофель очистите. Если картофель не одинакового размера, нарежьте на половинки, так что все куски были примерно одинаковы, и отварите в подсоленной воде до готовности. Воду слейте. Слегка охладите и сделайте пюре добавив сначала 100 грамм сливочного масла комнатной температуры и затем молоко. Закройте крышкой, чтобы пюре не успело сильно остыть. В сотейнике обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок со свежими листьями тимьяна. Добавьте фарш и мелко нарезанную грудинку и тушите, постоянно помешивая, на среднем огне около 5 минут, пока все мясо равномерно не станет коричневым. НЕ ПЕРЕСУШИТЕ. Добавьте томатную пасту и нарезанные томаты в собственном соку и вино, тушите, постоянно помешивая, 2–3 минуты (если вы используете замороженную кукурузу (примерно 100 г), то положите ее предварительно разморозиться на этом этапе). Добавьте сушенную мяту, мускатный орех и эстрагон и тушите еще 2–3 минуты. Если у вас есть готовая кукуруза в вакууме, то положите зерна, снятые с початка, на этом этапе. Итоговое состояние фарша должно быть не очень сухим, но и не растекаться. Иначе не удастся его выложить аккуратно в запеканку. Выложите половину пюре в форму для запекания и разровняйте с помощью силиконовой лопатки. Выложите слой фарша, оставив немного места у самого края формы, и сверху выложите оставшуюся половину. Посыпьте сверху крупно натертым чеддером и запекайте 20 минут. Затем переключите духовку в режим верхнего гриля и запекайте еще 10 минут до образования золотистой корочки. Дайте немного остыть. Иначе внутри запеканка будет обжигающе горячая, и подавайте, нарезав на порции, с салатом из редиса из прошлого рецепта.