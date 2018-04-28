Запеченный картофель по-итальянски

Запеченный картофель по-итальянскиИнгредиенты

Картофель: 6 штукЛук репчатый: 1 штукаЧеснок: 2 зубчикаМорская соль: по вкусуСмесь итальянских трав: 1 чайная ложкаОливковое масло extra virgin: 3 столовые ложкиТертый сыр пармезан: 1 столовая ложка

Инструкция приготовления

Разогреть духовку до 200 градусов. Картофель отчистить от кожуры, нарезать на дольки. Уложить в миску. Среднюю луковицу отчистить, нарезать полукольцами, добавить в миску. Выдавить пару зубчиков в миску. Посолить крупной морской солью, добавить смесь итальянских трав. Хорошо перемешать. Добавить оливковое масло extra virgin, хорошо перемешать руками. Выложить на противень, сбрызнуть еще раз небольшим количеством оливкового масла extra virgin. Запекать 20–30 минут. Если есть такая возможность в духовке, 5 минут зажарить до золотистой корочки верхним грилем. Перед грилем, по желанию, можно посыпать пармезаном тертым. Подавать в качестве гарнира.