Ещё
Запеченный картофель по-итальянски
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запеченный картофель по-итальянски 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Запеченный картофель по-итальянскиИнгредиенты
Картофель: 6 штукЛук репчатый: 1 штукаЧеснок: 2 зубчикаМорская соль: по вкусуСмесь итальянских трав: 1 чайная ложкаОливковое масло extra virgin: 3 столовые ложкиТертый сыр пармезан: 1 столовая ложка
Инструкция приготовления
Разогреть духовку до 200 градусов. Картофель отчистить от кожуры, нарезать на дольки. Уложить в миску. Среднюю луковицу отчистить, нарезать полукольцами, добавить в миску. Выдавить пару зубчиков в миску. Посолить крупной морской солью, добавить смесь итальянских трав. Хорошо перемешать. Добавить оливковое масло extra virgin, хорошо перемешать руками. Выложить на противень, сбрызнуть еще раз небольшим количеством оливкового масла extra virgin. Запекать 20–30 минут. Если есть такая возможность в духовке, 5 минут зажарить до золотистой корочки верхним грилем. Перед грилем, по желанию, можно посыпать пармезаном тертым. Подавать в качестве гарнира.
Eda.ru: последние новости
Тарт тоффи Соус бер руж (beurre rouge) Быстрый кофейный пирог
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти95
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение