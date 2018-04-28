Тушеная картошка по-гречески

Ингредиенты

Картофель: 1,5 кгЛук репчатый: 1 штукаМаслины без косточек: 250 гЧеснок: 3 головкиПомидоры: 3 штукиЗелень: по вкусуСушеный орегано: 1 чайная ложкаОливковое масло: по вкусуСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

В большой глубокой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Обжарьте лук, чтобы он стал прозрачным. Добавьте картофель и перемешайте, добавьте чеснок. Добавьте маслины и тушите, помешивая, в несколько минут. Добавьте помидоры и орегано. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30 минут, или до готовности. Приправьте по вкусу солью и перцем.