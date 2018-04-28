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Тушеная картошка по-гречески
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Тушеная картошка по-гречески 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Картофель: 1,5 кгЛук репчатый: 1 штукаМаслины без косточек: 250 гЧеснок: 3 головкиПомидоры: 3 штукиЗелень: по вкусуСушеный орегано: 1 чайная ложкаОливковое масло: по вкусуСоль: по вкусу
Инструкция приготовления
В большой глубокой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Обжарьте лук, чтобы он стал прозрачным. Добавьте картофель и перемешайте, добавьте чеснок. Добавьте маслины и тушите, помешивая, в несколько минут. Добавьте помидоры и орегано. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30 минут, или до готовности. Приправьте по вкусу солью и перцем.
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