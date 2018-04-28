Тартар из говядины

Тартар из говядиныИнгредиенты

Говядина: 800 гЛук репчатый: 2 головкиПомидоры: 3 штукиЖелтый сладкий перец: 2 штукиМаринованные каперсы: 50 гПодсолнечное масло: 1 млЛимон: 1 штукаАпельсины: 1 штукаДижонская горчица: 3,5 столовые ложкиСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Нарезаем мелко мясо, мелко шинкуем лук. Нарезаем каперсы, каждый на 4 части. Помидоры мелко нарезаем. Желтый перец — на мелкие квадратики. Мешаем лук, каперсы и мясо в одной посуде, перец и помидоры — в другой. Для заправки берем 2 стакана (по 250 г). Наливаем в один чуть меньше 0,5 столовой ложки подсолнечного масла, выжимаем пол лимона и пол апельсина, дижонской горчицы приблизительно 2–2,5 столовые ложки, солим и перчим. Во 2-ой наливаем 1/4 столовые ложки масла, выжимаем четверть лимона и столько же апельсина, 1 столовая ложка дижонской горчицы. Так же солим и перчим. 1 — добавляем в мясо, 2 — в помидоры с перцем. Перемешиваем. Берем круглую форму, выкладываем сначала мясо, после — помидоры с перцем, сверху выкладываем перепелиный желток, сверху — посыпаем черным перцем.