Банановые конвертики

Ингредиенты

Бананы: 3 штукиБездрожжевое слоеное тесто: 1/2 кгКокосовая стружка: 6 столовых ложекСахар: 6 чайных ложекЯйцо куриное: 1 штука

Инструкция приготовления

Раскатать тесто тонко. Нарезать на квадраты (со стороной приблизительно 14–15 см). Посыпать серединку квадрата (по диагонали) щепоткой сахара и 1 столовой ложкой кокосовой стружки. Положить на серединку половинку банана и завернуть в тесто, «конвертиком» (внахлест). Посыпать «конвертики» сахаром (слегка, для красоты). Поставить в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20–25.