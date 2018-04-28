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Банановые конвертики
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Банановые конвертики 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Бананы: 3 штукиБездрожжевое слоеное тесто: 1/2 кгКокосовая стружка: 6 столовых ложекСахар: 6 чайных ложекЯйцо куриное: 1 штука
Инструкция приготовления
Раскатать тесто тонко. Нарезать на квадраты (со стороной приблизительно 14–15 см). Посыпать серединку квадрата (по диагонали) щепоткой сахара и 1 столовой ложкой кокосовой стружки. Положить на серединку половинку банана и завернуть в тесто, «конвертиком» (внахлест). Посыпать «конвертики» сахаром (слегка, для красоты). Поставить в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20–25.
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