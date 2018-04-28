Хлеб в мультиварке

Хлеб в мультиваркеИнгредиенты

Соль: 2 чайные ложкиСухие дрожжи: 30 гСахар: 1 чайная ложкаМолоко: 500 млПшеничная мука: 1 кгСливочное масло: 50 г Инструкция приготовления

Дрожжи с сахаром развести в нескольких ложках теплой воды или молока, накрыть пленкой и подождать пенки (около 10 минут). После добавить пол литра молока. Добавить масло растопленное 50 г и соль. Вмешать 5 мультистаканов муки (160 г стакан) и вымешать — получится немного липкое и не сильно плотное тесто. Поставить в тепло прикрыв пленкой (я ставлю в ванную у батареи на полотенце) — дать подняться. Потом еще обмять и добавить 3 мультистакана муки приблизительно, чтобы тесто не было сильно крутым. Смазать мультиварку сливочным маслом, включить режим подогрева (обычно включается если нажать отмену в любом режиме) на 15 минут, положив тесто и не закрывая крышку. Далее печь в режиме Выпечки 65 мин. на одной стороне+45 минут на другой (посмотрите сколько времени печется в вашей мультиварке и ориентируйтесь на обычные часы) Готовность проверять можно зубочисткой, но в мультиварке за такое время он обычно хорошо выпекается и не пригорает. В конце сразу не доставать хлеб, а выключить мультиварку из сети, открыть и дать остыть минут 30. Не разрезать, до тех пор пока хлеб не остынет.