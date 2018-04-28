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Шоколадно-банановый торт «Сюрреалист»
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Шоколадно-банановый торт «Сюрреалист» 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Темный шоколад: 250 гСливочное масло: 170 гКакао: 3 столовые ложкиПшеничная мука: 5 столовых ложекТворог: 200 гЯйцо куриное: 5 штукБананы: 2 штукиСахар: 6 столовых ложек
Инструкция приготовления
Начинаем с шоколадного слоя. На водяной бане растапливаем шоколад и сливочное масло до однородности. Даем топленому шоколаду немного остыть. Главное — он должен быть теплым, но не горячим.
3 яйца с 4 столовыми ложками сахара взбиваем миксером в течение 5 минут, не больше. Муку смешиваем с какао. Добавляем шоколад к взбитым яйцами интенсивно перемешиваем, чтобы шоколад не осел на дне. Затем просеиваем муку с какао в смесь и аккуратно смешиваем, избавляясь от комочков. Шоколадный слой готов. Творожный слой. Творог, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара и бананы складываем в блендер. Перемалываем в блендере до однородной массы. Смазываем форму сливочным маслом. Сначала тонким слоем выкладываем шоколадную массу, можно оставить несколько прогалин. Сверху неравномерно вкладываем творожно-банановую массу. Осторожно спичкой сделаем несколько красивых волн, смешивая слои. Далее выкладываем слои по очереди. Выпекаем в духовке 30 минут при 175 градусах.
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