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Жаркое из говядины по-домашнему
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Жаркое из говядины по-домашнему 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Картофель: 10 штукГовядина: 500 гХмели-сунели: по вкусуСоль: по вкусуВинный уксус: 10 млРубленая петрушка: 20 гЧеснок: 1 головкаПерец черный молотый: по вкусу
Инструкция приготовления
Нарезать картофель кубиками, желательно, в миску. Так же нарезать мясо кубиками и положить его вместе с картошкой. Посолить, поперчить, добавить приправу хмели-сунели. Залить винный уксус. Оставить на полчаса в холодильнике для того, чтобы картошка и мясо промариновалось (вместо уксуса можно использовать красное вино). Приготовить пакет для запекания. Сложить в него содержимое миски. Добавить зубчики чеснока (желательно неочищенные). Проткнуть аккуратно зубочисткой дырочки в пакете сверху (штук 7–8, не более) и поставить в заранее разогретую духовку. Поддерживать температуру 180 градусов в течение первых 40 минут готовки, позже температуру можно снизить для того, чтобы картошка «дошла», а мясо приобрело мягкий вкус и «таяло» во рту. Подавать на стол в глубокой посуде, посыпанное петрушкой.
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