Куриные голени с овощами в сметанном соусе

Ингредиенты

Куриные окорочка: 5 штукМолодые кабачки: 500 гЛук репчатый: 2 штукиПомидоры: 4 штукиЗеленая стручковая фасоль: 400 гЧеснок: 3 зубчикаПерец черный молотый: по вкусуСоль: по вкусуМайонез: 2 столовые ложкиСметана 15%-ная: 500 г Инструкция приготовления

Куриные голени слегка обжарить на растительном масле (до полуготовности), вытащить их и отставить в сторону. В этой сковороде обжарить стручковую фасоль и репчатый лук около 10 минут, потом добавить нарезанный на кубики кабачок. В глубокой миске сметану смешать с майонезом, добавить смесь перцев, чеснок, пропущенный через пресс. В форму для запекания выложить овощную смесь, сверху положить курицу, томаты, нарезанные крупными дольками. Соус вылить сверху и распределить равномерно по всему блюду. Отправить в духовку при 170 градусах на 20 минут.