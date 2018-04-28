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Куриные голени с овощами в сметанном соусе
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Куриные голени с овощами в сметанном соусе 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Куриные окорочка: 5 штукМолодые кабачки: 500 гЛук репчатый: 2 штукиПомидоры: 4 штукиЗеленая стручковая фасоль: 400 гЧеснок: 3 зубчикаПерец черный молотый: по вкусуСоль: по вкусуМайонез: 2 столовые ложкиСметана 15%-ная: 500 г  Инструкция приготовления
Куриные голени слегка обжарить на растительном масле (до полуготовности), вытащить их и отставить в сторону. В этой сковороде обжарить стручковую фасоль и репчатый лук около 10 минут, потом добавить нарезанный на кубики кабачок. В глубокой миске сметану смешать с майонезом, добавить смесь перцев, чеснок, пропущенный через пресс. В форму для запекания выложить овощную смесь, сверху положить курицу, томаты, нарезанные крупными дольками. Соус вылить сверху и распределить равномерно по всему блюду. Отправить в духовку при 170 градусах на 20 минут.
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