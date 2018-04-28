Кекс на киселе

Кекс на киселеИнгредиенты

Сметана: 5 столовых ложекЯйцо куриное: 3 штукиСахар: 1/2 стаканаПшеничная мука: 1 стаканРазрыхлитель: 1 чайная ложкаСоль: 1,399 чайные ложкиЛимонный сок: 1 чайная ложкаСода: 1,399 чайные ложкиСливочное масло: 120 гКисель: по вкусуВанильный сахар: 15 г Инструкция приготовления

Муку смешать с содой и разрыхлителем и просеять в миску. Яйца поделить на белки и желтки. Масло взбить с сахаром и ванилью до белой массы, взбивая добавить желтки, затем добавить сметану и продолжать взбивать, затем добавить раскрошенный кисель и еще раз хорошо взбить, до тех пор пока кисель полностью растворится. Отдельно взбить белки с солью и лимонным соком до крепкой пены. Затем добавить белки к сметано-масляной смеси и смешать, всыпать муку, еще раз хорошо перемешать, что бы масса была однородной. Включить духовку на 180 градусов, разъемную форму для кекса или маленькие формочки смазать сливочным маслом. Перелить тесто в форму или разлить по маленьким формочкам до половины, потому, что тесто поднимается. Выпекать 30 минут, примерно, готовность проверить деревянной шпажкой. Остудить кекс в форме, затем перевернуть на решетку, пройдясь ножом по краю формы, аккуратно снять, дать кексу полностью остыть.