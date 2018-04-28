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Чечевичный суп-пюре со шпинатом
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Чечевичный суп-пюре со шпинатом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Желтая чечевица: 1 стаканШпинат: 210 гПомидоры: 1 штукаЧеснок: 7 зубчиковЛук: 1 штукаСоль: по вкусу
Инструкция приготовления
Смешать все ингредиенты для супа (кроме соли) в большой кастрюле, добавить пару чашек воды. Готовить, пока чечевица не будет готова и начнет разваливаться. Потребует от 15 до 45 минут, зависит от кастрюли. Добавить соль и измельчить в блендере до более-менее однородной массы. Нарезать лук, смешать с маслом и солью, обжарить в течение 5–10 минут, пока не станет коричневатым.
Следите за тем, чтобы он не подгорел, иначе будет очень горьким. Украсить луковой смесью суп и подавать горячим с хрустящим хлебом.
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