Чечевичный суп-пюре со шпинатом

Желтая чечевица: 1 стаканШпинат: 210 гПомидоры: 1 штукаЧеснок: 7 зубчиковЛук: 1 штукаСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Смешать все ингредиенты для супа (кроме соли) в большой кастрюле, добавить пару чашек воды. Готовить, пока чечевица не будет готова и начнет разваливаться. Потребует от 15 до 45 минут, зависит от кастрюли. Добавить соль и измельчить в блендере до более-менее однородной массы. Нарезать лук, смешать с маслом и солью, обжарить в течение 5–10 минут, пока не станет коричневатым.

Следите за тем, чтобы он не подгорел, иначе будет очень горьким. Украсить луковой смесью суп и подавать горячим с хрустящим хлебом.