Хала с кунжутом

Ингредиенты

Пшеничная мука: 1 кгЯйцо куриное: 4 штукиРастительное масло: 1/2 стаканаСухие дрожжи: 2 столовые ложкиВода: 2 стаканаСоль: 1 столовая ложкаСахар: 1 столовая ложкаКунжут: 20 г Инструкция приготовления

Развести в стакане теплой воды дрожжи и сахар, подождать минут 10–15, пока они не покроются так называемой «шапочкой». Просеять муку, добавить соль, подошедшие дрожжи, яйца (кроме одного), масло. Все перемешать. постепенно добавлять воду, т.к. ее может понадобиться чуть больше или меньше. Тесто должно получиться как на пирожки, не густое и не жидкое. Тесто хорошо вымесить. Поставить в теплое место подниматься (лучше, чтобы тесто поднялось два раза, тогда оно получится более мягкое). Разогреть духовку до 180 градусов. Из теста сформировать шарики (количество шариков должно быть кратно 3). Каждый шарик раскатать в «колбаску» и из трех штук сплести обыкновенную косичку. Положить косички на противень. Немного взбить оставшееся яйцо и смазать им халы. Сверху посыпать кунжутом или маком. Выпекать до золотистой корочки (20–30 минут).