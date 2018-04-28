Кокосовое мороженое с апельсином

Ванилин: по вкусуСок из красных апельсинов: 1,25 стаканаКокосовое молоко: 1 банкаСироп агавы: 70 мл Инструкция приготовления

Взбить молоко, ваниль и 2 столовые ложки сиропа. Отставить в сторону. В другой миске смешать апельсиновый сок и оставшийся сироп. Добавить больше подсластителя, если нужно. Для более кремового мороженого смешать молоко и апельсиновый сок и разлить по формам. Поместить в морозилку на 30 минут, затем вставить палочки и оставить в морозилке еще на 4 часа, или пока не затвердеют. Для слоистого мороженого разлить молоко по формам и поместить в морозилку на 10 минут, затем сверху полить соком. Вновь поместить в морозилку на 30 минут, затем вставить палочки и оставить в морозилке еще на 4 часа, или пока не затвердеют. Чтобы вынуть из формочек, либо оставьте их на 5–10 минут, пока мороженое не станет достаточно мягким, либо подержать в воде комнатной температуры в течение 10–15 секунд, а затем аккуратно вынуть.