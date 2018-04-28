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Медовик с шоколадной крошкой
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Медовик с шоколадной крошкой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Пшеничная мука: 500 гСахар: 200 гЯйцо куриное: 2 штукиВареное сгущенное молоко: 1 банкаСода: 1 чайная ложкаШоколад: 1 штукаМед: 2 столовые ложкиСливочное масло: 400 г  Инструкция приготовления
В огнеупорную миску положить сливочное масло (100 г), сахар и мед. Миску поставить на водяную баню и нагревать, помешивая, около 4–5 минут, пока смесь не станет однородной, а сахар частично растворится. Добавить соду, хорошо перемешать и нагревать, помешивая, 1 минуту. Снять миску с водяной бани, добавить яйца и быстро перемешать венчиком до однородности. Всыпать муку (300 г) и перемешать. Будет казаться, что муки мало, но не следует добавлять больше, т.к. теплое тесто вбирает в себя много муки, а от ее избытка коржи получатся тугими. Убрать миску с тестом в холодильник на 20–30 минут. Стол подпылить мукой, выложить тесто, сверху тоже немного подпылить мукой. Быстро сформировать из теста жгут и разделить на 8–9 равных частей. Кусочки теста подкатать в шарики и выложить на подпыленную мукой доску или тарелку. На обратной стороне противня (можно на силиконовом коврике или пергаментной бумаге) раскатать каждый шарик как можно тоньше. Сверху положить тарелку (я использовала кольцо для торта диаметром 21 см), обрезать излишки теста ножом и наколоть вилкой, чтобы не вздувалось во время выпекания. Выпекать корж 3–5 минут, до румяности, в заранее разогретой до 200 градусов духовке (время выпечки зависит от особенностей духовки). Испеченный корж вынуть из духовки и пока он горячий быстро снять с противня, поддевая снизу тонкой длинной лопаточкой или ножом с длинным лезвием. Если корж остынет, его не удастся отделить от противня, он раскрошится. Выложить корж на тарелку. Обрезки (от всех коржей) сложить в контейнер и сохранить — они понадобятся для украшения торта. Таким образом, испечь оставшиеся коржи и остудить. Сливочное масло комнатной температуры выложить в миску и взбить миксером до пышности. В 4–5 приемов добавлять вареную сгущенку, не прекращая взбивание. Взбить крем до однородности. Обрезки от коржей измельчить в блендере. Шоколад потереть на мелкой терке, все перемешать. Корж выложить на блюдо и смазать частью крема. Сверху накрыть вторым коржом и т.д. Таким образом собрать торт. Верхний корж и бока торта обмазать кремом. Боковины торта украсить измельченной песочно-шоколадной крошкой (набрать в ладонь крошку, прижать к боковине торта, излишки крошек стряхнуть). Поверхность торта украсить песочно-шоколадной крошкой. Торт убрать в холодильник и дать настояться 6–12 часов.
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