Буженина с чесноком в мультиварке

Практически все свои блюда я готовлю в мультиварке или аэрогриле по причине отсутствия плиты и духовки, поэтому пришлось добавить в названии прибор для приготовления. Дело в том, что я не имею понятия, как готовить буженину в духовке. Когда в этом будет необходимость, тогда и буду учиться))

Ингредиенты

Карбонад: 2 кускаЧеснок: 1 головкаОливковое масло: 80 млПерец черный молотый: по вкусуМолотая паприка: по вкусу

Инструкция приготовления

Заранее разморозить свиной карбонад на нижней полке холодильника, если вы покупали замороженное мясо. Оптимальным будет поставить его в глубокой миске на ночь в холодильник перед днём готовки. С размороженного мяса слить жидкость и вновь положить в глубокую чистую миску. Весь чеснок измельчить, лучше использовать не пресс для чеснока, а блендер или нож, чтобы получились крупные кусочки, а не кашица. Чеснока должно быть очень много! Но есть и другой вариант для тех, кто не особо любит чеснок или кому нельзя его употреблять — острым ножом сделать надрезы в мякоти мясо и нашпиговать их предварительно нарезанными вдоль зубчиками чеснока. Здесь можно брать любое количество зубчиков, по вашему вкусу. Если вы измельчили чеснок, то сначала мясо обильно полить оливковым маслом, положить со всех его сторон нарезанный чеснок, прижимая кусочки к масляным бокам карбонада, если вы предпочтёте шпиговать, то сначала шпигуйте, а потом полейте оливковым маслом. Обильно посыпать паприкой. Следующий этап снова на выбор: либо замариновать таким образом мясо заранее, накрыть миску плёнкой и поставить на ночь в холодильник, либо запечь его в этот же день. Я пробовала оба варианта, разницы не заметила, поэтому обычно делаю в день приготовления. Достаём мясо из миски, если надо немного промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость, и не наливая масло на сковороду (в данном случае — в чашу мультиварки) хорошо обжарить мясо со всех сторон до образования румяной корочки. Это запечатает все соки внутри, буженина будет сочной, а если вы делали корочку из чеснока, то она аппетитно зажарится. После обжаривания, не вынимая мясо из чаши, ставим мультиварку на режим «Тушение», доливаем 30 мл воды, накрываем крышкой и, не используя режим «Давление», ставим тушиться на очень медленном огне около двух-двух с половиной часов. Через 2 часа можно проверить — проткните мясо ножом, если сок прозрачный, то можно подержать под крышкой ещё 20 минут, если видно кровь, то смело тушите минут 30, затем проверьте ещё раз. У меня уходило максимум 3 часа, чтобы буженина была полностью готова. Выключите мультиварку. Если у вас ещё много времени до подачи, или она будет вообще не в день приготовления, оставьте её в чаше, пусть лежит, отдыхает. Во-первых, она очень мягкая и может легко развалиться, во-вторых, так она лучше напитается соком. Если времени до подачи осталось не так много, очень аккуратно достаньте буженину и поставьте остывать в холодное место, например, на балкон. Перед подачей нарежьте крупными ломтиками, подавайте в качестве самостоятельной закуски или дополняйте горчицей, хреном, маринованными овощами и зеленью.