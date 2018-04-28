Куриные фрикадельки с овощами в горшочке

Ингредиенты

Куриный фарш: 400 гКартофель: 400 гТыква: 200 гМорковь: 100 гГрибы: 150 гЛук: 1 головкаКуриный бульон: 600 млЧеснок: 1 зубчикМорская соль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуМолотая паприка: по вкусу

Инструкция приготовления

Тыкву, морковь, картофель очистить, крупно нарезать. Лук очистить и нарезать мелко. В куриный фарш добавить половину мелко нарезанного лука, измельчённый зубчик чеснока, соль, перец по вкусу. Тщательно перемешать фарш, слепить фрикадельки размером с грецкий орех. На дно горшочка уложить грибы, лук, морковь, картофель, тыкву. Посолить и приправить специями. Затем выложить фрикадельки из куриного фарша и залить куриным бульоном так, чтобы он покрывал овощи. Поставить томиться горшочки в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 45-50 минут. Готовые фрикадельки с овощами подавать в горшочках с мелконарезанной зеленью и сметаной.