Рыбные котлеты с подливой

Морковь: 150 гРыбный фарш: 800 гКабачки: 150 гЯйцо куриное: 1 штукаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуМолоко: 400 млЗелень: по вкусуПшеничная мука: 1 столовая ложкаЛук: 1 штука

Инструкция приготовления

Кабачок почистить от кожуры и семян. Потереть на средней терке. Морковь тоже почистить и потереть на мелкой терке. Лук нарезать мелко. Добавить в фарш овощи, яйцо, соль и перец по вкусу. Сформировать и пожарить котлеты. В горячее молоко добавить столовую ложку муки (чтобы подлива получилась не жидкая) и зелень. Залить этой смесью готовые котлеты и тушить на мелком огне 5 минут.