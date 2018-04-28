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Рыбные котлеты с подливой
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Рыбные котлеты с подливой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Морковь: 150 гРыбный фарш: 800 гКабачки: 150 гЯйцо куриное: 1 штукаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуМолоко: 400 млЗелень: по вкусуПшеничная мука: 1 столовая ложкаЛук: 1 штука
Инструкция приготовления
Кабачок почистить от кожуры и семян. Потереть на средней терке. Морковь тоже почистить и потереть на мелкой терке. Лук нарезать мелко. Добавить в фарш овощи, яйцо, соль и перец по вкусу. Сформировать и пожарить котлеты. В горячее молоко добавить столовую ложку муки (чтобы подлива получилась не жидкая) и зелень. Залить этой смесью готовые котлеты и тушить на мелком огне 5 минут.
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