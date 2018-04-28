Печенье с арахисовым маслом

Арахисовое масло: 1 банкаСливочное масло: 200 гМолоко: 50 млКуриное яйцо (крупное): 1 штукаПшеничная мука: 200 гРазрыхлитель: щепоткаСоль: щепоткаКоричневый мягкий сахар: 100 гВанильный стручок: 1 штукаАбрикосовый джем: 3 столовые ложки

Инструкция приготовления

Духовку разогреть до 180 градусов. Сливочное масло (размягченное при комнатной температуре), три четверти банку арахисового масла и коричневый сахар взбить миксером до однородной массы. Добавить яйцо и молоко, ваниль, снова взбить 2–3 минуты. В полученную массу просеять муку с солью и разрыхлителем. Должно получиться очень мягкое тесто. На припыленном мукой столе сформировать довольно толстенькую колбаску, которую затем разделить на кусочки размером примерно с хорошее куриное яйцо. Из порционных кусочков слепить шарики, которые приплюснуть в печенье толщиной сантиметра 1,5, в центре выдавить выемки (например, рюмкой, мужчинам проще — хватает величины большого пальца), в которые поместить по чайной ложке (или по половинке ее, зависит от величины ямки) джема и оставшегося арахисового масла. Выпекать на застеленном пергаменте противне минут 15–20, до золотистого цвета.