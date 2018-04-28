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Жюльен в больших ракушках конкильони
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Жюльен в больших ракушках конкильони 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Шампиньоны: 400 гКуриная грудка: 1 штукаЛук репчатый: 1 штукаТвердый сыр: 100 гСметана 20%-ная: 3 столовые ложкиПаста конкильони: 20 штук
Инструкция приготовления
Тонкой соломкой нарезать курицу, лук, грибы. Лук спассеровать на оливковом или любом растительном масле до прозрачности, добавить мясо и через 4–5 минут грибы, соль, перец. Обжаривать до испарения влаги с грибов, добавить сметану, тушить минут 5. Ракушки отварить, откинуть на дуршлаг и дать чуть остыть, чтобы в руки можно было взять. Ложкой набрать начинку и нафаршировать каждую ракушку, «укрывая» тертым сыром. Для зарумянивания начиненные ракушки поставить в духовку.
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