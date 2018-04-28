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Весенний салат из редиса с горчичной заправкой
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Весенний салат из редиса с горчичной заправкой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Редис с ботвой: 200 гРуккола: 30 гЗеленый лук: 6 стеблейЦветочный мед: 1 чайная ложкаНатуральный йогурт: 125 гДижонская горчица: 1 чайная ложка
Инструкция приготовления
Срежьте зеленую ботву с редиса и хорошо промойте ее. Разделите на листья. Редис помойте, тонко нарежьте кольцами. Лук мелко нарежьте. Смешайте редис, ботву, рукколу (можно заменить на мицуну), зеленый лук и хорошо перемешайте. Для заправка смешайте в стеклянной банке йогурт, мед и горчицу. Закройте герметично крышкой и хорошо потрясите. Полейте салат заправкой прямо перед подачей, чтобы зелень не успела размякнуть и осталась хрустящей.
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