Весенний салат из редиса с горчичной заправкой

Редис с ботвой: 200 гРуккола: 30 гЗеленый лук: 6 стеблейЦветочный мед: 1 чайная ложкаНатуральный йогурт: 125 гДижонская горчица: 1 чайная ложка

Инструкция приготовления

Срежьте зеленую ботву с редиса и хорошо промойте ее. Разделите на листья. Редис помойте, тонко нарежьте кольцами. Лук мелко нарежьте. Смешайте редис, ботву, рукколу (можно заменить на мицуну), зеленый лук и хорошо перемешайте. Для заправка смешайте в стеклянной банке йогурт, мед и горчицу. Закройте герметично крышкой и хорошо потрясите. Полейте салат заправкой прямо перед подачей, чтобы зелень не успела размякнуть и осталась хрустящей.