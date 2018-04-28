Рыбный пирог из слоеного теста

Лук репчатый: 3 головкиФиле горбуши: 1/2 кгСоль: 1 чайная ложкаПерец черный молотый: по вкусуЯичный желток: 1 штукаРастительное масло: 2 столовые ложкиДрожжевое слоеное тесто: 450 г Инструкция приготовления

Лук нарезать полукольцами, посолить, поперчить, помять руками. Филе горбуши нарезать на маленькие кусочки и смешать с луком, по желанию добавить соль или перец. У меня было тесто из 5 пластин. Каждую пластину раскатать, положить начинку и соединить края конвертиком (кому как нравится). Положить пироги на смазанный маслом противень, смазать сверху желтком, проткнуть острым ножом в нескольких местах для выхода пара. Поставить в разогретую духовку (200 градусов) и выпекать 20 минут.