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Рыбный пирог из слоеного теста
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Рыбный пирог из слоеного теста 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Лук репчатый: 3 головкиФиле горбуши: 1/2 кгСоль: 1 чайная ложкаПерец черный молотый: по вкусуЯичный желток: 1 штукаРастительное масло: 2 столовые ложкиДрожжевое слоеное тесто: 450 г  Инструкция приготовления
Лук нарезать полукольцами, посолить, поперчить, помять руками. Филе горбуши нарезать на маленькие кусочки и смешать с луком, по желанию добавить соль или перец. У меня было тесто из 5 пластин. Каждую пластину раскатать, положить начинку и соединить края конвертиком (кому как нравится). Положить пироги на смазанный маслом противень, смазать сверху желтком, проткнуть острым ножом в нескольких местах для выхода пара. Поставить в разогретую духовку (200 градусов) и выпекать 20 минут.
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