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Мясо «по-капитански»
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Мясо «по-капитански» 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Лук репчатый: 500 гСвинина: 1 кгШампиньоны: 700 гКрасный сладкий перец: 500 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуСыр: 500 гМайонез: 250 гЗелень: по вкусу
Инструкция приготовления
Мясо нарезать, выложить на разогретый противень, смазанный маслом. Сверху выложить лук, нарезанный полукольцами. Посолить, поперчить. Поставить в разогретую духовку на 10 минут. Шампиньоны отварить, посолить, нарезать и выложить на противень. Готовить еще 10 минут. Болгарский перец нарезать, выложить на противень. Готовить 5 минут. Натереть сыр, посыпать им блюдо и отправить в духовку на 10 минут. Посыпать зеленью, смазать майонезом и отправить в духовку на 25 минут.
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