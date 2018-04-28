Мясо «по-капитански»

Лук репчатый: 500 гСвинина: 1 кгШампиньоны: 700 гКрасный сладкий перец: 500 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуСыр: 500 гМайонез: 250 гЗелень: по вкусу

Инструкция приготовления

Мясо нарезать, выложить на разогретый противень, смазанный маслом. Сверху выложить лук, нарезанный полукольцами. Посолить, поперчить. Поставить в разогретую духовку на 10 минут. Шампиньоны отварить, посолить, нарезать и выложить на противень. Готовить еще 10 минут. Болгарский перец нарезать, выложить на противень. Готовить 5 минут. Натереть сыр, посыпать им блюдо и отправить в духовку на 10 минут. Посыпать зеленью, смазать майонезом и отправить в духовку на 25 минут.