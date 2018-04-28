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Спаржа с ветчиной
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Спаржа с ветчиной 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Зеленая спаржа: 2 кгСливочное масло: 20 гВетчина: 6 штукПодсолнечное масло: 1 столовая ложкаПшеничная мука: 1 столовая ложкаМолоко: 450 млСоль: по вкусу
Инструкция приготовления
Убедитесь, что вы удалили все грубые, одревесневшие кончики спаржи. Подрежьте, промойте и положите ее в холодную воду. Вскипятите соленую воду в большой кастрюле, добавьте спаржу — так, чтобы она утонула, и чтобы все верхушки были повернуты в одну сторону (так они не поломаются, когда будут готовы). Закройте кастрюлю крышкой, снова доведите до кипения и варите 10–20 минут на среднем огне, пока она не станет мягкой. Аккуратно изымите спаржу из кастрюли и обсушите на бумажном полотенце. Разделите спаржу на 6 частей и заверните каждую в ломтик ветчины, так, чтобы верхушки спаржи было видно. Уложите эти рулеты в форму для духовки. И включите духовку разогреваться до 180 градусов. Растопите сливочное масло вместе с подсолнечным в ковше, вмешайте муку и готовьте, помешивая, 2 минуты. Потом медленно вливайте молоко, посолите и готовьте, помешивая, еще 4 минуты. Потом вылейте соус поверх рулетов из ветчины — но не поливайте заметные снаружи кончики спаржи. Пеките 10–15 минут, пока ветчина не приобретет золотисто-коричневый цвет. Подавайте сразу.
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