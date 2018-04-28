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Пудинг из лайма и маракуйи
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Пудинг из лайма и маракуйи 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Сливочное масло: 60 гКоричневый сахар: 120 гПшеничная мука: 50 гРазрыхлитель: 10 гМолоко: 150 млЛайм: 2 штукиМаракуйя: 4 штукиЯйцо куриное: 2 штуки
Инструкция приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Масло комнатной температуры взбейте с сахаром до однородного состояния. Белки отделите от желтков. Медленно введите желтки в смесь сахара и масла и добавьте муку. Мелко натрите цедру 2-х лаймов и выжмите сок из них. Мякоть из маракуйи выньте чайной ложкой. Взбейте белки в крутую пену. Медленно взбивая белки, добавьте молоко, сок лаймов, цедру и мякоть маракуйи. Аккуратно смешайте обе смеси. Заполните форму для запекания, выпекайте в духовке 30 минут до золотистой корочки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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