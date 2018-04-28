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Торт сметанно-банановый с мармеладом
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Торт сметанно-банановый с мармеладом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Сметана 25%-ная: 300 гПшеничная мука: 400 гКакао-порошок: 3 столовые ложкиВанилин: 1 штукаСахар: 100 гВареное сгущенное молоко: 150 гЯйцо куриное: 5 штукРазрыхлитель: 10 гСметана: 200 гБананы: 2 штукиФруктовый мармелад: 150 г  Инструкция приготовления
Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, все перемешать. Добавить муку, какао, разрыхлитель, ванилин, тщательно перемешать. Тесто разделить на 3–4 части. В разогретой до 180 градусов духовке, в форме, выпечь коржи. Сметану (200 грамм), сахар, бананы и сгущенку соединить, взбить миксером. Смазать кремом каждый корж, на последний выложить мармелад.
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