Торт сметанно-банановый с мармеладом

Ингредиенты

Сметана 25%-ная: 300 гПшеничная мука: 400 гКакао-порошок: 3 столовые ложкиВанилин: 1 штукаСахар: 100 гВареное сгущенное молоко: 150 гЯйцо куриное: 5 штукРазрыхлитель: 10 гСметана: 200 гБананы: 2 штукиФруктовый мармелад: 150 г Инструкция приготовления

Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, все перемешать. Добавить муку, какао, разрыхлитель, ванилин, тщательно перемешать. Тесто разделить на 3–4 части. В разогретой до 180 градусов духовке, в форме, выпечь коржи. Сметану (200 грамм), сахар, бананы и сгущенку соединить, взбить миксером. Смазать кремом каждый корж, на последний выложить мармелад.