Расстегаи с красной рыбой

Ингредиенты

Филе красной рыбы: 400 гПшеничная мука: 3 стаканаЯйцо куриное: 2 штукиМолоко: 170 млСахар: 35 гСливки: 2 столовые ложкиСухие дрожжи: 2 чайные ложкиЛук репчатый: 2 штукиСливочное масло: 5 столовых ложекПетрушка: 1 пучокСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Приготовьте опару для теста. Слегка подогрейте молоко, разведите в нем дрожжи, добавьте сахар и 100 г муки. Размешайте и оставьте в теплом месте на 30 минут. Смешайте опару с яйцом, добавьте соль и размягченное сливочное масло. Хорошо размешайте. Оставшуюся муку просейте горкой, сделайте углубление и введите получившуюся смесь. Хорошо вымесите тесто, скатайте его в шар, положите в миску, накройте пищевой пленкой или льняным полотенцем и оставьте на час в теплом месте без сквозняков. Примерно через 30 минут, когда тесто поднимется, обомните его. Пока подходит тесто, приготовьте начинку. Рыбу нарежьте кубиками со стороной 1—2 см. Лук мелко нарежьте и обжаривайте на сливочном масле, пока не начнет золотиться. Смешайте рыбу с луком и сливками, добавьте мелко рубленную зелень, посолите, поперчите. Скатайте из теста шарики размером с пинг-понговый мяч каждый. Раскатайте их в лепешки, в центр каждой выложите фарш. Защипните края пирога. Противень застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите на него расстегаи и дайте расстояться 15–20 минут. Затем смажьте пироги взбитым яйцом, чтобы корочка получилась румяной.

Выпекайте расстегаи в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.