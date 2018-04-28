Стручковая фасоль с грибами

Свежие грибы: 400 гСтручковая фасоль: 400 гСметана: 100 гЛук: 1 штукаЧеснок: 3 зубчикаРастительное масло: 2 столовые ложкиСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуСпеции: по вкусу

Инструкция приготовления

Стручковую фасоль, промыть в прохладной воде, отрезать кончики, нарезать на куски длиной 3–4 см. Бросить нарезанную фасоль в кипящую воду и варить до готовности (10–15 минут). Репчатый лук очистить, мелко нарезать. Обжарить кусочки лука на подсолнечном масле. Добавить к луку грибы, промытые и нарезанные небольшими кусками, и тушить 15 минут. Если используются свежие лесные грибы, их нужно предварительно отварить в воде. Сваренную фасоль откинуть на дуршлаг. Выложить на сковородку с грибами. Добавить сметану (майонез), измельченный чеснок, посолить, перемешать и тушить еще 5 минут. Дать постоять без огня под крышкой около 1 часа, чтобы фасоль просолилась. Перед подачей посыпать свежемолотым перцем. Дать постоять без огня под крышкой около 1 часа, чтобы фасоль просолилась. Перед подачей посыпать свежемолотым перцем.