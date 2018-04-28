Пельменная запеканка

Пельменная запеканкаИнгредиенты

Замороженные пельмени: 500 гКорнишоны: 100 гМорковь по-корейски: 100 гЛук: 1/2 головкиСыр: 100 гПлавленый сырок: 100 гПомидоры в собственном соку: 1 банка

Инструкция приготовления

Нарезать мелко огурцы, лук и морковь, и на небольшом количестве масла обжарить все на сковородке, до золотистой корочки. Нарезать ломтями сыр. Высыпать пельмени в тару для запекания и перемешать с сыром и зажаркой. Добавить томаты (можно брать томатную пасту, но тогда нужно добавить 0,5 стакана воды). Как следует перемешать, поперчить и отправить запекаться в духовку (предварительно разогретую до 180 градусов). Через 25 минут достать, хорошенько перемешать и, посыпав твердым сыром, отправить обратно в духовку еще на 10 минут (можно на той же температуре, я же увеличиваю температуру до 200 градусов и включила гриль).