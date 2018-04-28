Соус из помидоров и клубники к мясу

Помидоры: 500 гКлубника: 500 гУкроп: 1 пучокЧеснок: 1 головкаМайонез: 250 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: 1 чайная ложка

Инструкция приготовления

Помидоры обдать кипятком, чтобы снять кожуру. У укропа отрезать все стебельки, чтобы остались только пушистые веточки. Клубнику рубить не слишком мелко. Все ингредиенты можно измельчить блендером, но, если рубить ножом в ручную, выйдет гораздо вкуснее, так как в блендере легко перестараться и сделать «кашу». Помидоры, как и укроп, порубить очень мелко. Выдавить чеснок, добавить клубнику, майонез (в идеале— домашний, если нет, то берите очень густой), соль и перец.