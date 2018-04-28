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Соус из помидоров и клубники к мясу
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Соус из помидоров и клубники к мясу 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Помидоры: 500 гКлубника: 500 гУкроп: 1 пучокЧеснок: 1 головкаМайонез: 250 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: 1 чайная ложка
Инструкция приготовления
Помидоры обдать кипятком, чтобы снять кожуру. У укропа отрезать все стебельки, чтобы остались только пушистые веточки. Клубнику рубить не слишком мелко. Все ингредиенты можно измельчить блендером, но, если рубить ножом в ручную, выйдет гораздо вкуснее, так как в блендере легко перестараться и сделать «кашу». Помидоры, как и укроп, порубить очень мелко. Выдавить чеснок, добавить клубнику, майонез (в идеале— домашний, если нет, то берите очень густой), соль и перец.
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