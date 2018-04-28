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Соус бер руж (beurre rouge)
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Соус бер руж (beurre rouge) 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Лук-шалот: 2 головкиКрасный винный уксус: 1 столовая ложкаКрасное сухое вино: 6 столовых ложекВода: 2 столовые ложкиСливочное масло: 200 гЛимон: 1 штукаСоль: по вкусуБелый перец горошком: по вкусу
Инструкция приготовления
Несоленое охлажденное сливочное масло нарезать кубиками. Шалот мелко порубить. Поместите уксус и вино в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте порубленный лук-шалот. Убавьте огонь и уварите содержимое в течение примерно 2 минут, так чтобы осталась только 1 ст. ложка жидкости. Она должна иметь слабую сиропообразную консистенцию. При слабом огне добавьте воду, затем вбейте сливочное масло, по чуть-чуть за раз, до полного эмульгирования. Приправьте, солью, белым перцем и лимонным соком.
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