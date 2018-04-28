Соус бер руж (beurre rouge)

Лук-шалот: 2 головкиКрасный винный уксус: 1 столовая ложкаКрасное сухое вино: 6 столовых ложекВода: 2 столовые ложкиСливочное масло: 200 гЛимон: 1 штукаСоль: по вкусуБелый перец горошком: по вкусу

Инструкция приготовления

Несоленое охлажденное сливочное масло нарезать кубиками. Шалот мелко порубить. Поместите уксус и вино в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте порубленный лук-шалот. Убавьте огонь и уварите содержимое в течение примерно 2 минут, так чтобы осталась только 1 ст. ложка жидкости. Она должна иметь слабую сиропообразную консистенцию. При слабом огне добавьте воду, затем вбейте сливочное масло, по чуть-чуть за раз, до полного эмульгирования. Приправьте, солью, белым перцем и лимонным соком.