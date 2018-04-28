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Рыбная солянка
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Рыбная солянка 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Рыбная солянкаИнгредиенты
Морковь: 2 штукиЛук: 1 штукаСоленые огурцы: 4 штукиМаслины без косточек: 1 банкаТоматная паста: 3 столовые ложкиЛимон: 1 штукаЗелень: 1 пучокПерец черный молотый: по вкусуЛавровый лист: 2 штукиСемга: 1 кг  Инструкция приготовления
Рыбу вымойте, очистите от чешуи и плавников, выпотрошите и варите минут 20 (можно использовать любую другую красную или белую рыбу; можно использовать голову или хвост). Пока варится рыба, нарезать мелко лук и пассеровать на подсолнечном масле до золотистого цвета. Натереть морковку и добавить к луку. Через 5 минут добавить нарезанные мелко соленые огурцы, еще через несколько минут добавить томатную пасту. Все это время надо все хорошо помешивать. Уменьшить огонь и еще несколько минут все тушить без крышки. Когда рыба сварится, шумовкой выложить ее на тарелку и охладить, а в бульон добавить обжаренные овощи из сковороды. Рыбу разобрать на мелкие кусочки и отобрать от костей. В кастрюлю добавьте рыбу, банку маслин с соком, в котором они хранятся, перец по вкусу, лавровый лист, кинзу или укроп (соль я не добавляю, так как используются соленые огурцы). Варить на слабом огне минут 10. Подавать солянку с лимоном, нарезанным кружочками.
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