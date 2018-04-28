Кебаб из брюссельской капусты

Ингредиенты

Лимонный сок: 4 столовые ложкиБрюссельская капуста: 500 гСахар: 1/2 чайной ложкиОливковое масло: 1/4 стаканаМорская соль: по вкусуБальзамический уксус: 2 столовые ложкиТертый сыр пармезан: по вкусуОчищенные грецкие орехи: 6 штук

Инструкция приготовления

Капусту промыть, освободить от внешних порченных или пожелтевших листьев. Срезать у каждого кочанчика кочерыжку и разрезать пополам. Духовку разогреть до 190 градусов. Подготовить прямоугольную форму для выпечки, выстелив ее пекарской бумагой. Опустить капусту в кипящую воду, довести до кипения и слить воду. Налить свежей воды, перед закипанием влить лимонный сок и немного сахара, прокипятить кочанчики 3–5 минут, выложить капусту в дуршлаг и обдать холодной водой. Капуста должна сохранить цвет и хрусткость. Насадить половинки капусты на шпажки как можно плотнее, выложить в форму, полить маслом и сбрызнуть уксусом, щедро посолить и поставить в духовку на 25 минут. По истечении этого времени проверить готовность при помощи ножа. Если капуста еще слишком крепкая, подержать в духовке еще минут 5–8. Подавать на шпажках, посыпав тертым сыром и рубленными орехами, с медово-бальзамическим или любым другим соусом или дипом, в качестве закуски или теплого вегетарианского блюда (в этом случае без пармезана).