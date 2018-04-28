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Малиновый тарт
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Малиновый тарт 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Сахар: 6 столовых ложекСливочное масло: 150 гЯичный желток: 1 штукаПшеничная мука: 250 гРазрыхлитель: 1/2 чайной ложкиМалина: 700 гКрахмал: 1 столовая ложкаВода: 250 мл  Инструкция приготовления
Масло слегка растопить. Для этого емкость с нарезанным на небольшие кусочки маслом поставить в емкость с горячей водой на 5-10 минут. Добавить в растопленное масло желток и 4 столовые ложки сахара. Тщательно перемешать. Добавить разрыхлитель или соду, погашенную уксусом. Добавить половину муки и перемешать вилкой. Постепенно добавляя оставшуюся муку вымесить тесто. Тесто должно быть мягким и легко разминаться пальцами. Форму для пирога смазать сливочным маслом. Готовое тесто распределить руками по форме таким образом, чтобы образовался бортик высотой 4 см. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-20 минут пока тесто не приобретет золотистый оттенок. Для начинки измельчить 100 г. малины с помощью блендера или размять малину вилкой до получения пюре. Добавить к полученному пюре 200 мл. воды, 2 ст.лож. сахара и на небольшом огне довести до кипения. Крахмал растворить в 50 мл. холодной воды. Постепенно добавить крахмал в малиновое пюре постоянно размешивая. Когда масса начнет густеть снять с огня и добавить в нее оставшуюся малину. Акуратно перемешать. Выложить начинку на песочную основу. Готовый пирог остудить до комнатной температуры. Приятного аппетита!
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