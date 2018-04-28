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Оладьи из овсянки
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Оладьи из овсянки 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Оладьи из овсянкиИнгредиенты
Овсяные хлопья: 1 стаканСоль: 1,399 чайные ложкиСода: 1,2 чайные ложкиМолотая корица: 1 чайная ложкаЯйцо куриное: 1 штукаЯблоко: 1 штукаМолоко: 1 стаканОливковое масло: 2 столовые ложки
Инструкция приготовления
Хлопья овсянные, соду, соль и корицу высыпать в миску и блендером перемещать — получится подобие муки. В другой таре взбить яйцо, молоко и оливковое масло. Вылить молочную смесь к овсяной муке и перемещать ложкой, получилось тесто для оладушек, если получилось очень густое, можно добавить еще молока. Яблоко мелко нарезать и добавить в тесто. На разогретую сковородку, смазанную маслом, выложить ложкой тесто и держать на одной стороне и на другой (оладушки пекутся очень быстро, так что следите, чтобы не подгорели).
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