Оладьи из овсянки

Оладьи из овсянкиИнгредиенты

Овсяные хлопья: 1 стаканСоль: 1,399 чайные ложкиСода: 1,2 чайные ложкиМолотая корица: 1 чайная ложкаЯйцо куриное: 1 штукаЯблоко: 1 штукаМолоко: 1 стаканОливковое масло: 2 столовые ложки

Инструкция приготовления

Хлопья овсянные, соду, соль и корицу высыпать в миску и блендером перемещать — получится подобие муки. В другой таре взбить яйцо, молоко и оливковое масло. Вылить молочную смесь к овсяной муке и перемещать ложкой, получилось тесто для оладушек, если получилось очень густое, можно добавить еще молока. Яблоко мелко нарезать и добавить в тесто. На разогретую сковородку, смазанную маслом, выложить ложкой тесто и держать на одной стороне и на другой (оладушки пекутся очень быстро, так что следите, чтобы не подгорели).