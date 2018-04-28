Картофельный гратен с курицей и грибами

Картофель: 4 штукиКуриная грудка: 2 штукиШампиньоны: 10 штукСыр: 100 гЛук: 1 штукаМолоко: 1/2 стаканаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуКарри: по вкусу

Инструкция приготовления

Грибы обжарить. Сырую куриную грудку нарезать кусочками, картофель кружками. В смазанную маслом форму выложить курицу и картофель по кругу. Сверху положить обжаренные грибы и кольца лука. Посолить, поперчить. В молоке растворить карри и вылить в форму. Посыпать тертым сыром. Выпекать около 40 минут при 180 градусов. Можно присыпать зеленью.