Чечевичная похлебка на бараньем бульоне

Бараний бульон: 2 лЗеленая чечевица: 200 гКрасная чечевица: 200 гЛук репчатый: 1 головкаМорковь: 1 штукаЧеснок: 5 зубчиковСтебель сельдерея: 1 штукаЛимон: 1 штукаОливковое масло: 2 столовые ложкиКуркума: 2 чайные ложкиСемена кумина (зира): 2 чайные ложкиСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусу

Инструкция приготовления

Ненадолго залить зеленую чечевицу холодной водой. Красную чечевицу просто хорошо промыть. Очистить и мелко нарезать морковь, лук, сельдерей и чеснок. Поставить зеленую чечевицу вариться в большом количестве свежей холодной воды. В другой кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить нарезанные овощи — они должны потушиться на медленном огне, чтобы размягчиться, но не покоричневеть. Как только овощи размягчатся, добавить в кастрюлю красную чечевицу и залить бараньим бульоном так, чтобы он был выше чечевицы и овощей на 3–4 см. Довести содержимое кастрюли до кипения, уменьшить огонь и оставить томиться примерно на 30 минут. Не солить!Как только зеленая чечевица сварится — она должна быть абсолютно мягкой. но не разваливаться — откинуть ее на дуршлаг, установленный над пустой кастрюлей. Отвар сохранить. Овощи с готовой красной чечевицей переложить в блендер и взбить в совершенно гладкое пюре. Выложить пюре обратно в кастрюлю, добавить целую зеленую чечевицу, развести бараньим бульоном до нужной консистенции и поставить на небольшой огонь. Помешивая, довести до кипения. Если нужно, еще немного разбавить отваром зеленой чечевицы. Похлебка должна быть консистенции жидкой сметаны, но не каши. Приправить солью и перцем. Нагреть семена зиры на сковороде, чтобы обострить аромат, а потом растереть их в ступке. Приправить похлебку растертыми специями — сложно точно сказать, сколько потребуется: зира бывает разной. Ее аромат должен явственно ощущаться, но не быть слишком резким. Добавить лимонную цедру и куркума. Еще раз довести похлебку до первых пузырьков. Дать ей настояться 15–20 минут. Перед подачей влить немного лимонного сока и добавить свежей кинзы.