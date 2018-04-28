Паста с грибами и курицей в сливочном соусе

Куриная грудка: 500 гПаста: 500 гШампиньоны: 250 гЛук: 1 штукаТвердый сыр: 100 гСливки 10%-ные: 250 млСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Отварите до готовности куриные грудки или филе курицы, охладите немного и разберите на волокна. Кто-то предпочтет нарезать, но так получится действительно вкуснее. Отварите макароны, откиньте на дуршлаг и сбрызните оливковым маслом, чтобы они не слиплись. Приготовьте сливочный соус. Крупно нарезанные шампиньоны обжарьте с луком (мелко нарезанным) в растительном или оливковом масле так, чтобы образовалась легкая золотистая корочка. Затем добавьте куриные волокна к ним и соедините со сметаной или сливками, которые должны быть теплыми, чтобы не свернуться в блюде. Поперчите и посолите по вкусу, а затем оставьте тушиться на среднем огне, пока соус не достигнет нужной консистенции. Натрите на средней или мелкой терке твердый сыр отдельно.