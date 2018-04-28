Кекс апельсиновый

Ингредиенты

Апельсины: 1 штукаСахар: 150 гВанильный сахар: 2 чайные ложкиСливочное масло: 150 гЯйцо куриное: 3 штукиРазрыхлитель: 2 чайные ложкиПшеничная мука: 1,5 стакана

Инструкция приготовления

С апельсина надо снять цедру. Кто не знает — это верхняя часть кожуры цитруса, та, что оранжевая. Можно это делать специальной приспособой, я делаю это на обычной крупной терке. Далее выжать из апельсина сок. Получится примерно полстакана. Отложите пока сок и цедру, скоро это все пригодится. Растереть сахар и масло до однородности, вбить яйца и все это снова перемешать в однородную массу.

Можно взбить сахар, масло и яйца с помощью блендера. Можно при ручном способе приготовления использовать сахарную пудру для облегчения задачи (тогда количество продукта должно быть чуть больше, чем указанное для сахара). После того, как яйца замешаны в масле с сахаром, добавьте туда цедру, апельсиновый сок, ванильный сахар. Перемешать. Затем добавить муку и разрыхлитель. И снова тщательно перемешать. Перелить тесто в смазанную маслом форму и выпекать около 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Проверьте готовность зубочисткой или деревянной тонкой шпажкой. Когда кекс готов, палочка будет без налипшего теста, сухая и чистая. Остудить на решетке, далее достать кекс и обсушить на решетке еще немного.