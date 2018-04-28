Ещё
Упрощенный картофель дофине с луком-шалот
Далее:
Читайте также:
Ещё

Упрощенный картофель дофине с луком-шалот 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Картофель: 6 штукСливки 23%-ные: 1 стаканЛук-шалот: 2 штукиМускатный орех: щепоткаКуриный бульон: 1/2 стаканаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуТертый сыр: 3 столовые ложки
Инструкция приготовления
Очистите и нарежьте картофель и лук-шалот тонкими кружочками. Смажьте форму для запекания маслом и выложите картофель и лук, на дно налейте куриный бульон, он добавит аромата и не даст сливкам прикипеть к дну формы. Приправьте солью, перцем и молотым или натертым мускатным орехом. Чеснок и другие пряности можете также добавить по вкусу. Залейте равномерно все сливками, они должны закрывать большую часть картофеля. Накройте форму для выпекания крышкой или фольгой, в фольге лучше сделать пару небольших проколов, чтобы картофель не сварился. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Выньте форму из духовки, снимите крышку или фольгу и посыпьте натертым сыром. оставьте форму открытой и поставьте в духовку еще на 15–20 минут.
Eda.ru: последние новости
Тарт тоффи Соус бер руж (beurre rouge) Быстрый кофейный пирог
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти95
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение