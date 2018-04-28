Упрощенный картофель дофине с луком-шалот

Картофель: 6 штукСливки 23%-ные: 1 стаканЛук-шалот: 2 штукиМускатный орех: щепоткаКуриный бульон: 1/2 стаканаСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуТертый сыр: 3 столовые ложки

Инструкция приготовления

Очистите и нарежьте картофель и лук-шалот тонкими кружочками. Смажьте форму для запекания маслом и выложите картофель и лук, на дно налейте куриный бульон, он добавит аромата и не даст сливкам прикипеть к дну формы. Приправьте солью, перцем и молотым или натертым мускатным орехом. Чеснок и другие пряности можете также добавить по вкусу. Залейте равномерно все сливками, они должны закрывать большую часть картофеля. Накройте форму для выпекания крышкой или фольгой, в фольге лучше сделать пару небольших проколов, чтобы картофель не сварился. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Выньте форму из духовки, снимите крышку или фольгу и посыпьте натертым сыром. оставьте форму открытой и поставьте в духовку еще на 15–20 минут.