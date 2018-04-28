Салат из креветок с рукколой и авокадо

Королевские креветки: 14 штукРуккола: 100 гАвокадо: 1 штукаВяленые помидоры в масле: 8 штукСыр пармезан: 50 гОливковое масло: 5 столовых ложекДижонская горчица: 2 чайные ложкиЛимонный сок: 1 чайная ложкаБелый бальзамический уксус: 2 чайные ложкиСоль: по вкусуСвежемолотый черный перец: по вкусу

Инструкция приготовления

Креветки очистить, поджарить в 1 столовой ложкн оливкового масла по 1 минуте с каждой стороны на сильном огне. Перебрать и помыть рукколу. С вяленых помидоров дать стечь маслу на бумажном полотенце и нарезать их широкими полосками. Сыр нарезать небольшими слайсами. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Для соуса смешать оливковое масло, горчицу, бальзамик и лимонный сок, добавить соль. Вручную или в блендере — до однородной консистенции. На тарелку выложить горкой рукколу, далее разложить кусочки авокадо и вяленых помидоров, креветки и сыр. Полить соусом.