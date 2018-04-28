Фарфалле с томатным соусом и овощами

Баклажаны: 130 гПомидоры: 190 гЗеленый перец: 45 гПаста фарфалле (бабочки): 250 гСмесь французских трав: щепоткаТоматная паста: 70 гМорская соль: 30 г Инструкция приготовления

В большой сковороде тушить 10 минут: баклажаны, перец, помидоры. К почти готовым овощам добавить томатную пасту, специи, соль (10 гр) и немного воды. Всю смесь тушить еще 7 минут. В подсоленой кипящей воде сварить пасту (фарфалле или любые другие макаронные изделия) до состояния «Al dente» (то есть немного недоварить). Затем отбросить пасту на дуршлаг и прополоскать питьевой водой. Готовые макаронные изделия смешиваем в сковороде с овощами и тушим на медленном огне еще примерно 3 минуты.