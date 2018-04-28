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Фарфалле с томатным соусом и овощами
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Фарфалле с томатным соусом и овощами 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Баклажаны: 130 гПомидоры: 190 гЗеленый перец: 45 гПаста фарфалле (бабочки): 250 гСмесь французских трав: щепоткаТоматная паста: 70 гМорская соль: 30 г  Инструкция приготовления
В большой сковороде тушить 10 минут: баклажаны, перец, помидоры. К почти готовым овощам добавить томатную пасту, специи, соль (10 гр) и немного воды. Всю смесь тушить еще 7 минут. В подсоленой кипящей воде сварить пасту (фарфалле или любые другие макаронные изделия) до состояния «Al dente» (то есть немного недоварить). Затем отбросить пасту на дуршлаг и прополоскать питьевой водой. Готовые макаронные изделия смешиваем в сковороде с овощами и тушим на медленном огне еще примерно 3 минуты.
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