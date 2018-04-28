Маффины с корицей и

Ингредиенты

Пшеничная мука: 320 гРазрыхлитель: 2 чайные ложкиКорица: 1 чайная ложкаСахар: 200 гМолоко: 1 стаканРастительное масло: 1/2 стаканаЯйцо куриное: 2 штуки

Инструкция приготовления

Духовку разогреваем до 180 градусов. В одной миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и корицу. В другой жидкие: венчиком смешиваем яйца, молоко и растительное масло. Добавляем жидкую часть теста к сухой и лопаточкой быстро перемешиваем только до момента, когда вся мука станет влажной, дальше вымешивать не нужно, иначе не поднимуться. Выкладываем готовое тесто в формочки на 2/3 и ставим в разогретую духовку на 15–20 минут.