Равиолли с сыром и зеленью

Пшеничная мука: 1 стаканЯйцо куриное: 2 штукиСыр сулугуни: 100 гУкроп: по вкусуАдыгейский сыр: 30 гПетрушка: по вкусуБазилик: по вкусу

Инструкция приготовления

замесить крутое плотное тесто из яиц и муки. Натереть сыр на крупной терке. порубить мелко зелень. Смешать все. Раскатать тонко тесто, вырезать формочками заготовки начинить сырной смесью, залепить в произвольной форме. Бросить в кипящую воду. варить 1,5–2 минуты (больше не стоит, хотя если вы любите мягкое тесто, то можно и дольше). Подавать с йогуртом или сметаной.