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Рыба под сырной корочкой
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Рыба под сырной корочкой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Филе горбуши: 250 гЛимон: 1 штукаСоль: по вкусуЯйцо куриное: 1 штукаМайонез: 150 гСыр: 150 г  Инструкция приготовления
Подготовка:
Филе рыбы (горбуша, семга) обильно сбрызнуть лимоном, посолить, оставить на 1 час. В фольгу положить кусок рыбы (если это горбуша, то она суховатая, надо на кусок рыбы положить кусочку масла сливочного). Завернуть рыбу в фольгу (слегка присоединить края фольги между собой) и отправить в духовку на листе. В это время взбить вилкой яйцо, добавить майонез, тертый сыр. Через 15 мин достать лист, открыть фольгу, положить сверху смесь из сыра и поставить в духовку еще на 5 мин. Очень вкусно и сочно. Важно рыбу не передержать, а то будет сухой!
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