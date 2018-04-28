Рыба под сырной корочкой

Филе горбуши: 250 гЛимон: 1 штукаСоль: по вкусуЯйцо куриное: 1 штукаМайонез: 150 гСыр: 150 г Инструкция приготовления

Подготовка:

Филе рыбы (горбуша, семга) обильно сбрызнуть лимоном, посолить, оставить на 1 час. В фольгу положить кусок рыбы (если это горбуша, то она суховатая, надо на кусок рыбы положить кусочку масла сливочного). Завернуть рыбу в фольгу (слегка присоединить края фольги между собой) и отправить в духовку на листе. В это время взбить вилкой яйцо, добавить майонез, тертый сыр. Через 15 мин достать лист, открыть фольгу, положить сверху смесь из сыра и поставить в духовку еще на 5 мин. Очень вкусно и сочно. Важно рыбу не передержать, а то будет сухой!